Миропорядок, основанный на правилах, нуждается в подотчетности и реформе

Ослабление подотчетности в миропорядке, основанном на правилах, представляет собой критическую проблему для глобального управления, заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Day.Az.

Кая Каллас рассказала об истоках международного порядка, основанного на правилах. "Я бы сделала шаг назад и задумалась, почему этот миропорядок был создан впервые. Это было сделано для того, чтобы не было войн. Если вспомнить Лигу Наций после Первой мировой войны, она не сработала, потому что произошла война. Затем после Второй мировой войны появились Организация Объединённых Наций, чтобы не было войн. А теперь мы здесь. И сейчас идёт много войн", - сказала она.

Каллас предупредила, что разрушение системы, основанной на правилах, может привести к ещё большей нестабильности. Она отметила, что необходимы дальнейшие реформы.

"Каждый раз, когда происходили крупные международные кризисы, мы видели, что это также способствовало дальнейшему развитию международного права. Лига Наций не имела тех элементов, которые были у Организации Объединённых Наций. А теперь нам нужно смотреть в будущее", - сказала она.

По словам Каллас, ключевым недостающим элементом в современной системе является подотчетность.

"Все подписывают Устав Организации Объединённых Наций. Принципы существуют. Но что происходит, если кто-то нарушает эти принципы? Подотчетность явно не работает", - сказала она.

Вице-президент ЕК раскритиковала современное функционирование международных институтов.

"Совет Безопасности работает не так, как он задумывался. Организация Объединённых Наций не отражает современный мир", - отметила она.

В завершение Каллас призвала к усилиям по модернизации структур глобального управления, подчеркнув, что большинство стран поддерживает миропорядок, основанный на правилах.

"Мы должны использовать эту возможность, чтобы действительно развивать мир дальше, потому что большинство стран мира хочет миропорядка, основанного на правилах, хочет каких-то правил, которые регулируют то, как мы общаемся и взаимодействуем друг с другом", - сказала она.