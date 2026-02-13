В Баку отметили китайский Новый год

В Бакинском книжном центре состоялся вечер музыки и поэзии, посвященный китайскому Новому году, организованный Институтом Конфуция при Американском университете в Азербайджане при поддержке Посольства Китайской Народной Республики в Азербайджане.

Как передает Day.Az, ведущим мероприятия был Рафиг Аббасов, директор Института Конфуция при Американском университете в Азербайджане. Выступая на мероприятии, директор Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы подчеркнула важность культурного моста между двумя народами. Советник Посольства Китайской Народной Республики в Азербайджане Дин Тао отметил, что культурное и гуманитарное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем постоянно совершенствуется. Сотрудница Института Конфуция Кямаля Мамедова заметила, что праздник китайского Нового года имеет древние и богатые традиции.

После официальной части мероприятие продолжилось интересной и красочной концертной программой. Участники читали стихи на китайском языке, исполняли песни и танцы. В рамках мероприятия были представлены стенды, посвященные китайской каллиграфии, резьбе по дереву и лаковой живописи, а также традициям чайной церемонии. Гостям была предоставлена ​​возможность ознакомиться с образцами древнего китайского искусства.