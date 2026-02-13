Меняющийся мировой порядок открывает новые возможности для Азербайджана и Хорватии

Трансформация мирового порядка открывает новые возможности для таких стран, как Азербайджан и Хорватия, заявил журналистам в кулуарах Мюнхенская конференция по безопасности вице-премьер, министр обороны Хорватии Иван Анушич, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, текущая международная обстановка, характеризующаяся конфликтом в Украине, напряженностью на Ближнем Востоке и изменением характера трансатлантических отношений, требует от государств пересмотра и укрепления собственных оборонных возможностей.

"Весь мир сталкивается с проблемами безопасности, особенно Европа и особенно Юго-Восточная Европа, где находится Хорватия. Сейчас мы обсуждаем, как улучшить нашу систему обороны, как нарастить потенциал и усилить вооруженные силы", - отметил Анушич.

Министр подчеркнул, что Хорватия реализует один из крупнейших проектов модернизации армии с момента обретения независимости 35 лет назад.

"В настоящее время мы находимся в процессе модернизации вооруженных сил - это одна из самых масштабных модернизаций со времени независимости Хорватии. Через два, максимум три года модернизация будет завершена, и у нас будут полностью обновленные вооруженные силы, готовые к любым ситуациям в будущем", - сказал он.

Анушич указал, что изменения в глобальной геополитике, включая конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также дискуссии в рамках НАТО и Европейского союза, делают вопросы безопасности особенно актуальными.

"Это непростая ситуация, и каждая страна должна думать о своем будущем, о своем народе. Мы именно этим и занимаемся", - подчеркнул министр.

Он признал, что европейские страны в прошлом недостаточно финансировали сферу обороны, однако сейчас ситуация меняется.

"Действительно, европейские государства тратили недостаточно средств на собственную защиту. Сейчас ЕС и НАТО изменили подход и увеличивают оборонные расходы", - отметил Анушич, добавив, что США остаются стратегическим союзником Загреба. "Америка - наш стратегический партнер, и у нас отличное сотрудничество".

Говоря о перспективах взаимодействия Баку и Загреба, министр подчеркнул, что трансформация глобальной системы открывает дополнительные возможности для обеих стран.

"Когда мировой порядок меняется, это большой шанс для Азербайджана и Хорватии. Это возможность определить, каким будет наше будущее. Это новый шанс для стран, которые смотрят дальше завтрашнего дня", - заявил он.