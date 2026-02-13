Сахиль Бабаев назвал объем инвестиций из Сербии в ненефтяной сектор Азербайджана

Инвестиции из Сербии в ненефтяной сектор Азербайджана достигли примерно 10 миллионов долларов США.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на приёме по случаю Дня государственности и Дня Вооружённых сил Сербии.

"В 2025 году наш импорт из Сербии увеличился на 55%, а товарооборот между нашими странами достиг 135 миллионов долларов США. Мы уверены, что благодаря совместным усилиям азербайджано-сербские торговые отношения продолжат расширяться. Сотрудничество в области инвестиций также растет. Инвестиции из Сербии, направленные в ненефтяной сектор Азербайджана, достигли примерно 10 миллионов долларов США", - сказал он.

Министр отметил, что на сегодня между Азербайджаном и Сербией подписано 57 двусторонних правовых документов.

"Стратегический характер наших связей в решающей степени определяется искренними отношениями, сложившимися между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Республики Сербия Александаром Вучичем. В частности, я хотел бы отметить Декларацию о стратегическом партнерстве, подписанную в 2013 году, Совместный план действий, принятый в 2018 году, и создание Совета по стратегическому партнерству в 2022 году",- сказал он.

С. Бабаев отметил, что в последние годы сотрудничество между Азербайджаном и Сербией развивается по широкому спектру, охватывающему торговлю, инвестиции, энергетику, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, социальную политику, культуру и гуманитарные сферы. Он заявил, что рост инвестиций Сербии, направленных преимущественно в ненефтяной сектор нашей страны, а также увеличение объёма инвестиций Государственного нефтяного фонда Азербайджана в финансовые инструменты Сербии наглядно демонстрируют укрепление взаимного доверия и партнёрства между двумя странами.

Особо было подчеркнуто сотрудничество в энергетической сфере. Отмечено, что Азербайджан является надёжным партнёром, вносящим вклад в укрепление энергетической безопасности Сербии. Министр также положительно оценил расширение сотрудничества в сфере транспорта и логистики, включая транзитные перевозки. Было подчеркнуто, что в 2025 году объём транзитных перевозок увеличился по сравнению с предыдущим годом. Начало прямых авиарейсов по маршруту Белград-Баку с 2026 года послужит дальнейшей интенсификации экономических, туристических и гуманитарных связей.

Министр также отметил важную роль Межправительственной совместной комиссии в развитии азербайджано-сербского сотрудничества. Было сообщено, что 9-е заседание комиссии, состоявшееся в октябре 2025 года в Белграде, имеет важное значение для двусторонних отношений, а подписанный по итогам заседания протокол охватил конкретные направления, включая торговлю и инвестиции, энергетику и промышленность, транспорт и логистику, а также контакты между деловыми кругами.