Пашинян о выдвижении Самвела Карапетяна на пост премьер-министра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал выдвижение Самвела Карапетяна от партии "Сильная Армения" на пост главы правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян отметил на брифинге, что в соответствии с законодательством и Конституцией Республики Армения лицо, имеющее гражданство второй или третьей страны, не может баллотироваться ни в парламент, ни на должность премьер-министра.

"Того, о чём вы говорите, не существует ни де-юре, ни де-факто. Считаю излишним комментировать то, чего не существует", - добавил он.