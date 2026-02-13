https://news.day.az/world/1815993.html Пашинян о выдвижении Самвела Карапетяна на пост премьер-министра Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал выдвижение Самвела Карапетяна от партии "Сильная Армения" на пост главы правительства.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян отметил на брифинге, что в соответствии с законодательством и Конституцией Республики Армения лицо, имеющее гражданство второй или третьей страны, не может баллотироваться ни в парламент, ни на должность премьер-министра.
"Того, о чём вы говорите, не существует ни де-юре, ни де-факто. Считаю излишним комментировать то, чего не существует", - добавил он.
