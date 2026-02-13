В Азербайджанском культурном доме в Праге состоялся литературный вечер в рамках очередной презентации антологии чешской прозы на азербайджанском языке "Классические чешские рассказы" ("Çex klassiklərinin hekayələri") в переводе Шебнем Асадовой. Мероприятие было организовано чешским обществом "Натаван" и Чехословацким институтом зарубежных связей в рамках развития культурного сотрудничества между Азербайджанской и Чешской республиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время мероприятия прошла встреча с известными представителями современной чешской литературы - писателем Михалом Айвазом, а также писательницей, переводчицей и основательницей Осенней книжной ярмарки в Гавличковом Броде Маркетой Гейкаловой. Модератором встречи выступила доцент, филолог и со-редактор антологии Ивана Боздьехова.

Мероприятие посетил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Чешской Республике Яшар Алиев и председатель Чехословацкого института зарубежных связей Гана Главачкова.

В числе именитых гостей и писателей присутствовал известный тележурналист Петр Волдан, автор телевизионных программ и документальных циклов, посвященных Азербайджану.

Ивана Боздьехова особо тепло поприветствовала известную писательницу Власту Бртникову, известную также своим вкладом в популяризацию чешской литературы в мире.

В ходе мероприятия была подчеркнута значимость антологии как проекта, способствующего укреплению литературных связей, расширению межкультурного диалога и продвижению чешской классической прозы среди азербайджанской аудитории.