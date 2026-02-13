https://news.day.az/officialchronicle/1816014.html Президент Ильхам Алиев встретился с главным исполнительным директором корпорации Oracle в Мюнхене 13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с главным исполнительным директором американской корпорации Oracle Майком Сицилия в Мюнхене. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с главным исполнительным директором американской корпорации Oracle Майком Сицилия в Мюнхене.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
