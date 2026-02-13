США разрешили операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы

США разрешили проводить некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Это следует из лицензии, опубликованной управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, речь идет о действиях, "касающихся переговоров и заключения условных контрактов относительно новых инвестиций в операции в нефтегазовом секторе Венесуэлы". Для реализации таких контрактов необходимо отдельное разрешение минфина.

Лицензия не распространяется на юридических и физических лиц в России, Китае, Иране, КНДР и на Кубе, а также структуры под их контролем.

11 февраля минфин США выдал лицензию на определенные операции с нефтью Венесуэлы. Документ запрещает транзакции с физлицами и юрлицами из РФ, Северной Кореи, Ирана и Кубы.