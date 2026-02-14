https://news.day.az/society/1816027.html Движение на дороге к аэропорту частично ограничено В Сураханском районе столицы на шоссе в сторону аэропорта (вблизи "Buta Palace") начаты работы по демонтажу части металлической конструкции, на которой установлены электронные информационно-скоростные табло, срок эксплуатации которых истек.
В Сураханском районе столицы на шоссе в сторону аэропорта (вблизи "Buta Palace") начаты работы по демонтажу части металлической конструкции, на которой установлены электронные информационно-скоростные табло, срок эксплуатации которых истек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, в связи с этим введены ограничения движения транспортных средств по дороге от аэропорта в направлении станции метро "Кёроглу".
Водители, движущиеся с шоссе Мардекан, направляются в качестве альтернативы по Зыхскому шоссе.
