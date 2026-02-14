На Мардакянском шоссе снижен скоростной лимит

На участке Мардакянского шоссе ограничение скорости снижено до 20 км/ч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, соответствующие изменения внесены и в электронное информационно-скоростное табло.

Ранее мы сообщали, что движение на дороге к аэропорту частично ограничено.