Президент США заявил о недопустимости сохранения урановых мощностей у Ирана

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность сохранения у Ирана возможностей по обогащению урана.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил журналистам перед вылетом из штата Северная Каролина, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по ядерной программе исламской республики.

"Мы не хотим никакого обогащения [урана в Иране]. Мы не хотим обогащения", - заявил Трамп.

Ранее мы сообщали, что в Белом доме продолжают обсуждать силовой сценарий в отношении Ирана