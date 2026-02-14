https://news.day.az/world/1816040.html Президент США заявил о недопустимости сохранения урановых мощностей у Ирана Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность сохранения у Ирана возможностей по обогащению урана. Как передает Day.Az, об этом он сообщил журналистам перед вылетом из штата Северная Каролина, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по ядерной программе исламской республики.
Президент США заявил о недопустимости сохранения урановых мощностей у Ирана
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность сохранения у Ирана возможностей по обогащению урана.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил журналистам перед вылетом из штата Северная Каролина, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по ядерной программе исламской республики.
"Мы не хотим никакого обогащения [урана в Иране]. Мы не хотим обогащения", - заявил Трамп.
