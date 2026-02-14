Казахстан впервые за три десятилетия выиграл золото зимних Игр

Фигурист Михаил Шайдоров стал первым казахстанским спортсменом с 1994 года, выигравшим золотую медаль на зимних Олимпийских играх.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Шайдоров стал победителем Олимпиады в Италии в мужском одиночном катании. Ранее золотую медаль зимних Игр завоевывал один казахстанец - в 1994 году лыжник Владимир Смирнов выиграл гонку на 50 км классическим стилем.

Шайдорову 21 год. Он тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова. Казахстанский фигурист является серебряным призером чемпионата мира 2025 года.