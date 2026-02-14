https://news.day.az/officialchronicle/1816038.html

Президент Ильхам Алиев: Мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечным

Подписание исторического документа в Белом доме в присутствии Президента Соединенных Штатов означает, что конфликт завершен и мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечным. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 в Мюнхене.