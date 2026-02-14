В Агджабеди произошла цепная автомобильная авария: один человек погиб, еще двое получили травмы. Инцидент зафиксирован напротив пожарной части.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, водитель автомобиля, житель района Хаджимирза Рзаев, двигался на высокой скорости и потерял управление. В результате машина столкнулась с личными автомобилями сотрудников пожарной части.

Рзаев и Рахман Джафаров с травмами различной степени тяжести были доставлены в центральную районную больницу.

Другой пострадавший, Вахид Алекперов, скончался в больнице.

По факту происшествия проводится расследование.