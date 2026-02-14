На страже неба Азербайджана

Сегодня отмечается 107-я годовщина со дня образования Военно-воздушных сил Азербайджана (ВВС). Сформированные с целью защиты воздушного пространства страны, а также выполнения стратегических и оперативных задач, ВВС являются одной из важнейших составляющих Азербайджанской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Военно-воздушные силы объединяют в себе авиационные подразделения, средства противовоздушной обороны, радиолокационные системы и другие вспомогательные структуры. По уровню материально-технического оснащения ВВС Азербайджана занимают лидирующую позицию на Южном Кавказе. По совершенным вылетам азербайджанские пилоты входят в число ведущих на пространстве СНГ.

Проведенные в последние годы реформы, а также международное сотрудничество способствовали значительному повышению боеспособности ВВС. В последующие периоды предусматривается еще большая модернизация ВВС, предусматривающая расширение возможностей местного производства и внедрение новых технологий.

Личный состав Военно-воздушных сил Азербайджана, проявивший высокий профессионализм в ходе 44-дневной Отечественной войны и других операций, и впредь готов в любой момент выполнять любой боевой приказ победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Представляем фотографии, сделанные фотокорреспондентом АЗЕРТАДЖ по случаю 107-й годовщины со дня образования Военно-воздушных сил Азербайджана.