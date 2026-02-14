Названы участники переговоров в Женеве от США

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Россией и Украиной в Женеве. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины", - говорится в сообщении.

