https://news.day.az/world/1816067.html Названы участники переговоров в Женеве от США Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Россией и Украиной в Женеве. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Названы участники переговоров в Женеве от США
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Россией и Украиной в Женеве. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Пентагон использовал ИИ для захвата Мадуро.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре