Взрыв в жилом доме в Иране, есть погибший и раненые В городе Кум в Иране произошел взрыв в жилом доме. Как передает Day.Az, об этом заявил директор управления Общества Красного Полумесяца Ирана по провинции Кум Мохаммад Реза Бахрами. Взрыв произошел в результате утечки газа, часть здания обрушилась. В результате происшествия один человек погиб, пятеро получили ранения.
Поисково-спасательная операция продолжается.
