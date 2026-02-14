https://news.day.az/world/1816083.html

Взрыв в жилом доме в Иране, есть погибший и раненые

В городе Кум в Иране произошел взрыв в жилом доме. Как передает Day.Az, об этом заявил директор управления Общества Красного Полумесяца Ирана по провинции Кум Мохаммад Реза Бахрами. Взрыв произошел в результате утечки газа, часть здания обрушилась. В результате происшествия один человек погиб, пятеро получили ранения.