Взрыв в жилом доме в Иране,

В городе Кум в Иране произошел взрыв в жилом доме.

Как передает Day.Az, об этом заявил директор управления Общества Красного Полумесяца Ирана по провинции Кум Мохаммад Реза Бахрами.

Взрыв произошел в результате утечки газа, часть здания обрушилась.

В результате происшествия один человек погиб, пятеро получили ранения.

Поисково-спасательная операция продолжается.