Названы оптимальные характеристики компьютера

Для корректной работы игрового компьютера на Windows 11 будет достаточно 16 гигабайт оперативной памяти (ОЗУ). Об этом сообщает издание Digital Trends со ссылкой на Microsoft, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В американской компании отметили, что 16 гигабайт оперативной памяти будет достаточно для запуска большинства видеоигр. При этом оптимальным вариантом в Microsoft назвали 32 гигабайт оперативной памяти.

Кроме того, при настройке остальных характеристик персонального компьютера (ПК) инженеры IT-гиганта посоветовали ориентироваться на рекомендации разработчиков игр. Так, они заявили, что нужно смотреть на требования к видеокарте и процессору. По словам специалистов Microsoft, геймеры должны использовать высокоскоростной SSD-накопитель и располагать достаточным местом для хранения игр.

Журналисты Digital Trends согласились с Microsoft в том, что объем 32 гигабайта стал новым стандартом в индустрии. "Оперативная память помогает сохранить качество игры, за которое вы уже заплатили, приобретя видеокарту", - заключили авторы.