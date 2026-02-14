https://news.day.az/sport/1816054.html Стало известно, кто будет судить матчи "Карабаха" и "Сабаха" Определены главные судьи матчей 20-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по фтуболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, центральную встречу между "Имишли" и "Карабахом" обслужит Джавид Джалилов, а игру "Габала" - "Сабах" проведет Рауф Джабаров. Полный список назначений: 14 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
Стало известно, кто будет судить матчи "Карабаха" и "Сабаха"
Определены главные судьи матчей 20-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по фтуболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, центральную встречу между "Имишли" и "Карабахом" обслужит Джавид Джалилов, а игру "Габала" - "Сабах" проведет Рауф Джабаров.
Полный список назначений:
14 февраля
14:30 "Имишли" - "Карабах" (судья - Джавид Джалилов)
17:00 "Зиря" - "Карван-Евлах" (Камранбей Рагимов)
15 февраля
14:30 "Кяпаз" - "Нефтчи" (Али Алиев)
17:00 "Араз-Нахчыван" - "Сумгайыт" (Эльчин Масиев)
16 февраля
14:30 "Шамахы" - "Туран Товуз" (Турал Гурбанов)
17:00 "Габала" - "Сабах" (Рауф Джабаров)
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре