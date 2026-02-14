Роналду вернется на поле в следующем матче

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду примет участие в ближайшей игре чемпионата Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По его словам, 41-летний португалец, пропустивший два предыдущих матча команды, готов выйти на поле во встрече с "Аль-Фатехом". Футболист уже прибыл в Эль-Хасу вместе с командой.

Матч состоится 14 февраля в субботу. В настоящее время "Аль-Наср" занимает третье место в турнирной таблице лиги.