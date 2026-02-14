https://news.day.az/sport/1816043.html Роналду вернется на поле в следующем матче Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду примет участие в ближайшей игре чемпионата Саудовской Аравии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. По его словам, 41-летний португалец, пропустивший два предыдущих матча команды, готов выйти на поле во встрече с "Аль-Фатехом".
По его словам, 41-летний португалец, пропустивший два предыдущих матча команды, готов выйти на поле во встрече с "Аль-Фатехом". Футболист уже прибыл в Эль-Хасу вместе с командой.
Матч состоится 14 февраля в субботу. В настоящее время "Аль-Наср" занимает третье место в турнирной таблице лиги.
