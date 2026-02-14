https://news.day.az/world/1816048.html США ударили по судну наркоторговцев в Карибском море Соединенные Штаты нанесли удар по судну, которое якобы перевозило наркотики в Карибском море. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Южное командование ВС США.
США ударили по судну наркоторговцев в Карибском море
Соединенные Штаты нанесли удар по судну, которое якобы перевозило наркотики в Карибском море.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Южное командование ВС США.
"Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика", - говорится в публикации на странице командования в X.
Как отмечается в сообщении, в результате удара погибли три человека. Американские военнослужащие не пострадали.
