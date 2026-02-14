В Сумгайыте рабочий завода скончался в автобусе

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", перед заводом "Azərkimya İB Etilen-Polietilen", расположенном в поселке Кимъячылар, в автобусе марки "İsuzu", принадлежащем заводу, внезапно скончался житель Абшерона Салим Мамедов, 1968 года рождения.

Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Расследованием занимается городская прокуратура.