Мерц объявил о планах ввести всеобщую воинскую повинность - ВИДЕО
Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о планах ввести всеобщую воинскую повинность.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"В настоящее время конституция разрешает обязательную военную службу только для мужчин. В ХДС мы решили, что хотим ввести обязательный год службы для всех. Это будет не только военная служба, но и гражданская служба - в благотворительных организациях, церквях, общественных объединениях. Я бы хотел этого добиться. Но для этого нам нужно внести поправки в конституцию", - сказал Мерц.
