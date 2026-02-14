Кладбище превратили в базар

В Сумгайыте на кладбищах некоторые люди получают участки под захоронение, а затем перепродают их другим по значительно завышенным ценам. Цены при этом разные: места у дороги предлагаются за 2 500 манатов, участки в средней зоне - за 2 000 манатов, а более удаленные - за 1 500 манатов. Возникшая таким образом форма "бизнеса" серьезно беспокоит людей.

Жители задаются вопросом: если у кого-то нет таких денег, где тогда будет похоронено тело его близкого?

В целом граждане считают, что места на кладбищах должны предоставляться людям бесплатно и гарантироваться независимо от их материального положения. Люди требуют от соответствующих органов обеспечить справедливое и законное распределение участков на кладбищах.

Как передает Day.Az, в комментарии для Milli.Az богослов Турал Ирфан заявил, что на кладбищах царят произвол и анархия - каждый делает то, что ему по силам. По его словам, иногда муниципалитеты и приближенные к ним лица, а также другие дельцы, посредники и маклеры получают участки и перепродают их по высоким ценам:

"Часто именно те, кто должен контролировать, сами все это и организуют. Эта проблема не решается годами. Торговля могилами и "бизнес" на саванах процветают. Места на кладбище должны предоставляться гражданам бесплатно - возможен лишь символический сбор. Но по таким ценам продавать могилы - это ужас".

Турал Ирфан отметил, что от Ислама и религии осталось лишь название - никто им не следует, ни уважения к ним не проявляет: "Человек с верой в Бога разве стал бы продавать могилу по такой цене? Контролирующие органы сами в этом соучастники: они самовольно устанавливают цены и незаконные сборы или, получая взятки, превращают землю в товар. Они не считаются ни с законом, ни с религией. Богатые чиновники заранее "бронируют" большие участки для своих родных или захватывают самые лучшие места".

Богослов подчеркнул, что этому никто не препятствует:

"Бедный человек где-то в углу, с унижением, может найти себе клочок земли - а может и не найти. Мы уже много лет говорим, что нужно принять закон и положить конец торговле могилами. Должны быть введены стандартные размеры могил и надгробий. Хаос на кладбищах должен быть устранен, захоронения должны быть в простой форме".