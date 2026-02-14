В Индонезии вновь сильные наводнения

Спустя менее трех недель после разрушительных наводнений в индонезийской провинции Западная Ява, данный регион снова уходит под воду, снова сообщается о человеческих жертвах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео люди укрываются на крышах своих домов в надежде на помощь в округе Богон.