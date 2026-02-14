https://news.day.az/world/1816090.html В Индонезии вновь сильные наводнения - ВИДЕО Спустя менее трех недель после разрушительных наводнений в индонезийской провинции Западная Ява, данный регион снова уходит под воду, снова сообщается о человеческих жертвах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео люди укрываются на крышах своих домов в надежде на помощь в округе Богон.
В Индонезии вновь сильные наводнения - ВИДЕО
Спустя менее трех недель после разрушительных наводнений в индонезийской провинции Западная Ява, данный регион снова уходит под воду, снова сообщается о человеческих жертвах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео люди укрываются на крышах своих домов в надежде на помощь в округе Богон.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре