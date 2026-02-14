Прошло 70 лет со дня создания Азербайджанского телевидения

"Внимание, внимание! Показывает Баку!". 14 февраля 1956 года этими словами начало вещание первое телевидение Азербайджана, привнесшее большие изменения в политическую и культурную жизнь нашего народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за последние 70 лет, прошедшие с запуска в Азербайджане первого телевидения на Востоке, была создана сеть телевизионного вещания и введены в эксплуатацию цифровые телевизионные передатчики в соответствии с современными стандартами.

Бакинский телевизионный комплекс, введенный в эксплуатацию в 1996 году, сегодня является основным вещательным центром страны. Посредством обладающей уникальной конструкцией телевизионной башни высотой 310 метров транслируются местные и зарубежные телевизионные программы.

Успешная деятельность телерадиокомпании связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Великий лидер, называя азербайджанское телевидение национальным достоянием народа, высоко ценил его роль в общественной жизни, государственном строительстве, общественно-политических процессах в нашей стране, пропаганде национально-духовных ценностей, придавал большое значение доведению до граждан политического курса республики с этой трибуны. Азербайджанское телевидение и сегодня является настоящей трибуной народа, донося до аудитории азербайджанские истины. Процесс строительства независимого государства под руководством Президента Ильхама Алиева, проводимые непрерывно и последовательно успешные реформы, динамичное развитие страны, достигнутые успехи находят отражение в повседневном эфире этого канала. Оперативное освещение общественно-политических мероприятий государственной важности, а также точное распространение официальной позиции государства как внутри страны, так и в мире, являются исключительной заслугой азербайджанского телевидения и радио. Его целевая аудитория теперь не только азербайджанский зритель, не только азербайджанцы мира, но и жители стран мира.

За каждым видеосюжетом и каждой передачей, которые выходят в эфир, стоит труд огромного творческого коллектива. В настоящее время азербайджанское телевидение показывает ток-шоу, портреты и передачи о путешествиях, музыкальные и развлекательные программы, телевизионные спектакли, документальные и художественные фильмы. Есть также достаточно программ в жанре телевизионной аналитики.

Азербайджанское телерадиовещание имеет широкие возможности для обучения: студии, съемочные павильоны, богатая материально-техническая база, актовые залы, оснащенные самым современным техническим оборудованием. Целью реформ, проводимых под непосредственным вниманием руководства страны, является дальнейшее повышение престижа Азербайджанской телерадиокомпании, предоставление зрителям и слушателям высококачественных программ.

Изменения на Азербайджанском телевидении также отражаются на содержании и формате передач, повышается творческий потенциал. Наше телевидение обладает исключительными заслугами в оперативном освещении общественно-политических мероприятий государственного значения как внутри страны, так и за рубежом.

Телеканал "Идман Азербайджан", вышедший в эфир 1 февраля 2009 года, стал прекрасным подарком спортивному сообществу и любителям спорта. Деятельность телеканала, созданного по инициативе Президента Ильхама Алиева, стала подтверждением важности, придаваемой государством спорту, воспитанию молодежи в здоровом духе.

А в 2011 году на базе Азербайджанского телевидения начал свою деятельность телеканал "Меденийет" ("Культура"). Сегодня этот канал продвигает азербайджанскую культуру как неотъемлемую часть мирового искусства и знакомит азербайджанскую аудиторию с жемчужинами мировой культуры.

При Азербайджанской телерадиокомпании также действуют самые популярные музыкальные коллективы страны. Модернизирована материально-техническая база Азербайджанского радио, качественно обновлен идеологический и художественный контент радиопрограмм.

Произошедшие в последние годы в жизни национального телевидения изменения являются результатом внимания государства в этой области. Теперь это достояние превратилось в высокопрофессиональный воплощающий современность телеканал, вещающий на весь мир посредством трех спутников и полностью соответствующий новейшим техническим стандартам.