Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) рекомендовало водителям в субботу и воскресенье, с учетом интенсивности движения на междугородних дорогах, уделять особое внимание мерам безопасности перед поездкой.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении ГУГДП.

Отмечается, что перед выездом необходимо проверить техническое состояние автомобиля. Исправность тормозной системы, рулевого управления, состояние шин и работа световых приборов играют ключевую роль в обеспечении безопасности поездки.

"Во время движения следует выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями, соблюдать дистанцию с впереди идущим транспортным средством и совершать обгоны только в разрешенных местах - это помогает предотвратить дорожно-транспортные происшествия. При длительных поездках при появлении усталости необходимо делать короткие перерывы. В течение всей поездки следует избегать факторов, отвлекающих внимание, особенно использования мобильного телефона, а также обязательно пользоваться ремнём безопасности - это обязанность каждого водителя", - говорится в сообщении.