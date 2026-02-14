Стратегическое партнерство с Азербайджаном стало наивысшим приоритетом для США

Стратегическое партнерство с Азербайджаном стало наивысшим приоритетом для администрации Президента США Дональд Трампа.

Об этом в беседе с Day.Az сказал американский ученый в области европейской геополитики и трансатлантической безопасности Питер Тейс.

"Администрация Президента Дональда Трампа отныне придает стратегическому партнерству с Баку наивысший приоритет, а сотрудничество в развитии логистических проектов и сухопутных транспортных коридоров на территории Азербайджана рассматривается как решающий фактор для достижения прочного мира и экономического процветания в регионе Южного Кавказа", - сказал аналитик.

По его словам, Средний коридор является основой стратегии внешней политики США в Евразии и имеет ключевое значение для геоэкономических интересов Вашингтона.

"Безупречная государственная политика Президента Ильхама Алиева и его дальновидный курс во внешней политике Азербайджана стали основой для того, что Белый дом начал рассматривать Азербайджан как важного стратегического партнера", - добавил он.

Питер Тейс отметил, что официальный визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Баку отражает стратегическое видение Президента Трампа, направленное на создание многоуровневого союза с правительством Азербайджана: "Двусторонние отношения, которые сегодня уверенно выходят на новый уровень, укрепляются быстрыми темпами, и народ Азербайджана в ближайшее время ощутит плоды этого успешного и многовекторного партнерства с Соединенными Штатами Америки".

Он подчеркнул, что вице-президент США Джей Ди Вэнс стал первым действующим вице-президентом США, посетившим Баку.

"Это историческое событие по своей значимости превосходит даже официальный визит государственного секретаря США Джеймса А. Бейкера III, который состоялся 12 февраля 1992 года", - добавил он.

Напомним, что 10 февраля вице-президент Соединенных Штатов Америки (США) Джеймс Дэвид Вэнс прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. В рамках визита между Баку и Вашингтоном была подписана Хартия о стратегическом партнерстве.

Али Гасымов