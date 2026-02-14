Белый дом опубликовал валентинки с Мадуро и Гренландией

Белый дом в соцсети Х опубликовал валентинку с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. На ней изображена фотография захваченного Мадуро на борту самолета, передает Day.Az.

"Ты захватил моё сердце".

Вторая валентинка посвящена Гренландии. На опубликованной валентинке изображена карта Гренландии, помещенная в контур сердца.

"Пришло время определиться с отношениями".