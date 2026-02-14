https://news.day.az/world/1816107.html Белый дом опубликовал валентинки с Мадуро и Гренландией - ФОТО Белый дом в соцсети Х опубликовал валентинку с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. На ней изображена фотография захваченного Мадуро на борту самолета, передает Day.Az. "Ты захватил моё сердце". Вторая валентинка посвящена Гренландии. На опубликованной валентинке изображена карта Гренландии, помещенная в контур сердца.
