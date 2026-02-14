ЕБРР увеличивает инвестиции в Азербайджан

По состоянию на конец января 2026 года портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане составляет 895 млн евро и включает 36 проектов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЕБРР, доля участия банка в этих проектах составляет 1%, а объем действующих активов оценивается примерно в 686 млн евро.

Частный сектор занимает около 40% от общей стоимости портфеля.

С момента начала своей деятельности в Азербайджане ЕБРР инвестировал в экономику страны 3,612 млрд евро, из которых общая сумма выделенных средств составляет 3,356 млрд евро.

На сегодняшний день банк оказал поддержку реализации 201 проекта в Азербайджане.