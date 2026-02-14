В Баку пойдет дождь

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В первой половине дня в отдельных районах возможны дожди. Северо-западный ветер, временами усиливающийся, днем сменится умеренным северо-восточным.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем - 14-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80 %.

В районах Азербайджана в целом ожидается сухая погода. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные осадки, в горных районах - снег. Местами будет наблюдаться туман. Западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха в районах ночью составит 4-9° тепла, днем - 17-22° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 15-20° тепла.

С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az