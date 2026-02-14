https://news.day.az/society/1816100.html В Мингячевире произошло смертельное ДТП В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Ford Transit" под управлением Эльхана Шабанова столкнулся с автомобилем марки "Nissan", припаркованным на обочине дороги. В результате аварии Эльхан Шабанов скончался.
В Мингячевире произошло смертельное ДТП
В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Ford Transit" под управлением Эльхана Шабанова столкнулся с автомобилем марки "Nissan", припаркованным на обочине дороги.
В результате аварии Эльхан Шабанов скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
