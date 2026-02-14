В Мингячевире произошло смертельное ДТП

В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Ford Transit" под управлением Эльхана Шабанова столкнулся с автомобилем марки "Nissan", припаркованным на обочине дороги.

В результате аварии Эльхан Шабанов скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело.