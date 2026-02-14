Азербайджан удвоил экспорт нефти в Болгарию

В 2025 году Азербайджан существенно нарастил экспорт нефти и нефтепродуктов в Болгарию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в отчетный период в Болгарию было поставлено 169,5 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 92,3 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт в стоимостном выражении увеличился на 46,3 млн долларов, или в два раза, а в физическом объеме - на 88,6 тыс. тонн, или в 2,1 раза.

Для сравнения, в 2024 году Азербайджан экспортировал в Болгарию 80,9 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 46 млн долларов США.

В целом в 2025 году Азербайджан поставил в 21 страну мира 23,4 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. Общая стоимость экспорта составила 12,1 млрд долларов США.

При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в стоимостном выражении показатель сократился на 2,4 млрд долларов, или на 16,2%. В то же время в физическом объеме зафиксирован рост на 215 тыс. тонн, или на 0,9%.