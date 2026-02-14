На Кубе на территории нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар

Пожар произошел на одном из складов на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Ньико Лопес" в Гаване. Возгорание было локализовано, передает пресс-служба министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Взято под контроль возгорание, произошедшее сегодня днем на одном из складов, расположенных на НПЗ "Ньико Лопес". Причины устанавливаются", - говорится в сообщении.

На момент публикации подробности о пострадавших и ущербе в результате инцидента отсутствуют. Незадолго до этого в соцсетях распространились кадры с густым черным дымом в районе прибрежного резервуара.

"Ньико Лопес" является одним из старейших и ключевых НПЗ Кубы. Завод был построен в дореволюционные годы, а в 1960 году власти национализировали объект и переименовали его в честь революционера Антонио Лопеса. В настоящее время он остается одним из нескольких действующих заводов по переработке нефти в республике.