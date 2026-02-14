Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Армении постепенно отходят от шока, вызванного событиями этой недели. Визит вице-президента США в Ереван вызвал шок потому, что в Армении не привыкли к подобным визитам. Тридцать лет эта страна считалась нерукопожатной и находилась на задворках мировой политики. Ее держали на дипломатической дистанции даже так называемые союзники. Избавившись благодаря Азербайджану от статуса оккупанта, Армения перестала быть невидимой для крупных игроков. Для тех же США, несмотря на все усилия лобби, Армения не представляла никакого интереса. И вдруг оказалась в обойме.

Особенно сильно беспокоит это реваншистские круги. "Бывшие" не устроили особого шума, чтобы никто не подумал, что им завидно, но не высказать свое "фи" не могли. Роберт Кочарян, например, пытается убедить армян, что все сделанные в Ереване заявления и подписанные документы - пустой звук. Что не будет никаких американских инвестиций и армянам не стоит раскатывать губу. Кочарян в комментарии одному из телеканалов назвал заявления Вэнса о планирующихся инвестициях в общей сумме 9 миллиардов долларов бурей в стакане. Вице-президент США, оказывается, от нечего делать озвучивал такие цифры, не подозревая, что есть в Армении такой Кочарян, которому виднее, что такое "соглашение 123". Это, согласно Кочаряну, просто присоединение Еревана к договору о мирной атомной энергии, вот и все. То есть, как считает карабахский преступник, Вашингтон просто взял с Еревана честное слово, что тот будет развивать свою атомную энергетику в мирных целях. И это не подразумевает никакого практического взаимодействия.

К сведению Кочаряна, "соглашение 123", к которому собирается присоединиться Армения, - это двустороннее межправительственное соглашение, необходимое для экспорта ядерных материалов, технологий и оборудования из США. Для этого страны должны следовать определенным критериям нераспространения и неиспользования технологий для оружия. Соблюдение этих критериев влечет за собой получение американских технологий и оборудования для атомной энергетики. Страны заключают его с США не просто так.

Возможно, Кочарян и в курсе дела, однако он упорно утверждает, что Соединенным Штатам всего лишь надо впарить кому-нибудь свои технологии, которые никто не берет. А еще, уверен Кочарян, США хотят превратить Армению в полигон для обкатки своих инноваций, которые за пределами Штатов еще не опробованы. Это мнение, кстати, согласуется с оценками, которыми полны который день российские медиа. Понятно, откуда Робик джан черпает познания в сфере американского законодательства и ядерных технологий США.

Оппозиционный политолог Ваге Ованнисян, который рьяно призывал армян к бойкоту азербайджанского бензина, теперь призывает не заморачиваться на теме TRIPP, потому что "когда демократы придут к власти в США, американцы в короткие сроки уйдут, продав свои акции единственному покупателю - туркам-азербайджанцам". И не будет никаких 9 миллиардов долларов.

Доказательством этого он считает тот факт, что Вэнс удалил свой пост о посещении мемориала мнимого "геноцида армян", а также говорил в Баку о толерантности в Азербайджане и мирном сосуществовании всех религий в нашей стране. Вице-президент США, по-видимому, наступил Ованнисяну на любимую мозоль, и тот аж взвыл. Как это - толерантность? Где Джей Ди Вэнс увидел в Азербайджане толерантность, когда "арцах", "армянские церкви" и все такое. И вообще, Америка и Азербайджан получили свое, а вот Армения осталась с носом, считает реваншист.

Насчет нашей страны спорить не будем - да, мы получили беспрепятственный коридор из Азербайджана в Азербайджан. Что же поделать, пришлось привлечь к этому американцев. И армянская сторона сама виновата. Никол Пашинян под давлением оппозиции отказался выполнять требования Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и Баку пришлось принять меры. В Москве тоже не думали, что все так закончится, и не спешили давить на Ереван. Кстати говоря, интерпретация Ованнисяном вопроса TRIPP так же безграмотна, как и попытки Кочаряна строить из себя специалиста в атомной энергетике. Реваншист дезинформирует аудиторию, утверждая, что коридор должен был быть построен в обмен на сохранение "армянского арцаха". Сегодня реваншисты обвиняют Пашиняна в том, что он не согласился на коридор через Мегри раньше, хотя сама же оппозиция билась за это и успокоилась только тогда, когда правительство однозначно заявило, что никакого коридора не будет.

Между прочим, Азербайджан никогда ничего такого армянам не обещал. Он не обещал сохранить "армянский арцах" в обмен на Зангезурский коридор. Он гарантировал армянам нормальную жизнь в составе азербайджанского общества, но совсем на других условиях, которые Ереван тоже не выполнил. Зангезурский коридор это было условие для открытия прочих коммуникаций. И Азербайджан его выполнил, как только появился TRIPP и начались реальные шаги в этом направлении. Если эта дорога не откроется, закроются те возможности, которые Баку сегодня создал для соседей.

Больше всего армянскую оппозицию бесит то, что Ереван не сумел воспользоваться американским присутствием с выгодой для Армении. Пашинян, мол, все профукал, упустил шанс, хотя, уверены реваншисты, мог руками американцев вить веревки из Баку... Чего не скажешь, когда до выборов осталось почти ничего. Даже пообещаешь, что новая власть, дескать, будет управлять процессом с большей выгодой для армян. Серьезно? Управлять?

Армения никогда не управляла процессами. Сейчас, благодаря разумным подходам Никола Пашиняна, она сумела занять партнерскую позицию. Это огромное достижение для этой страны, которую, как мы уже сказали вначале, считали нерукопожатной благодаря ее статусу оккупанта. Там не могли и мечтать о том, что Азербайджан примет Армению как партнера, а через него она станет партером и США. Кочаряны и ованнисяны ведь не станут спорить, что осью нынешних процессов является Баку. Штаты здесь ради него, а не ради Армении. Если не понимают, пусть послушают тех, кто лучше осознает реалии. Например, дипломата Ваагна Меликяна.

Меликян, бывший во времена Кочаряна послом РА в ОАЭ, заявил журналистам, что визиты Вэнса в Ереван и Баку изначально имели разный политический вес и разную стратегическую направленность. Уже по протокольной части, по атмосфере, по заявлениям и по самому характеру встреч было очевидно: центр тяжести находился в Баку, а не в Ереване, признал дипломат. По его словам, армянская столица стала для американского вице-президента скорее промежуточной остановкой.

Не все, думается, до такой степени мрачно для Армении, хотя немалая доля истины в словах Меликяна есть. Для соседей не закрыты возможности поднять свой вес. И не через закупки вооружений и игру мускулов, а через добросовестное исправление своей репутации. Сейчас у Армении впервые за годы ее независимости начал формироваться международный вес. Эти условия создал для нее, как не странно, Азербайджан - страна, пострадавшая от армянского нацизма. Это огромный шанс. И да, Баку дал его нынешней правящей команде.