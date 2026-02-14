В США готовятся к военной операции против Ирана

Вооруженные силы Соединенных Штатов готовятся к возможной долговременной военной операции против Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, ВС США уже разработаны планы более сложной операции, чем та, которая была проведена в июне прошлого года. В частности, ударам может подвергнуться не только ядерная инфраструктура Исламской Республики, но также государственные учреждения и ведомства по обеспечению безопасности. При этом в Вашингтоне ожидают ответных атак Ирана, что может увеличить риск регионального конфликта, пишут журналисты.

Ранее мы сообщали, что США ударили по судну наркоторговцев в Карибском море.