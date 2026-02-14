В Абу-Даби запустили услугу роботакси

Китайская компания WeRide и американская Uber запустили сервис беспилотного такси в центре Абу-Даби.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Xinhua, услуга охватывает около 70% центральных районов города.

Пассажиры могут заказать роботакси через приложение Uber. В каждом автомобиле присутствует оператор, обеспечивающий безопасность в экстренных ситуациях. В дальнейшем планируется поэтапный переход к полностью беспилотным поездкам.

WeRide и Uber планируют к 2027 году увеличить свой автопарк на Ближнем Востоке до 1,2 тыс. автомобилей. Расширение сервиса затронет такие города, как Дубай, Эр-Рияд и Абу-Даби.