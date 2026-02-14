https://news.day.az/autonews/1816045.html В Абу-Даби запустили услугу роботакси Китайская компания WeRide и американская Uber запустили сервис беспилотного такси в центре Абу-Даби. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Xinhua, услуга охватывает около 70% центральных районов города. Пассажиры могут заказать роботакси через приложение Uber.
В Абу-Даби запустили услугу роботакси
Китайская компания WeRide и американская Uber запустили сервис беспилотного такси в центре Абу-Даби.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Xinhua, услуга охватывает около 70% центральных районов города.
Пассажиры могут заказать роботакси через приложение Uber. В каждом автомобиле присутствует оператор, обеспечивающий безопасность в экстренных ситуациях. В дальнейшем планируется поэтапный переход к полностью беспилотным поездкам.
WeRide и Uber планируют к 2027 году увеличить свой автопарк на Ближнем Востоке до 1,2 тыс. автомобилей. Расширение сервиса затронет такие города, как Дубай, Эр-Рияд и Абу-Даби.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре