Двигатель самолета взорвался прямо во время полета над Нигерией

Двигатель самолета Boeing 737-700 взорвался прямо во время полета над Нигерией. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент случился во время полета из Лагоса в Порт-Харкорт. Пассажиры услышали громкий взрыв, а выглянув в иллюминатор, увидели раскуроченный двигатель.
Отмечается, что экипаж самолета, на борту которого находились 80 человек, принял решение об экстренной посадке в аэропорту Бенина. По предварительным данным, никто не пострадал.
