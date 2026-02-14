https://news.day.az/society/1816121.html Взрыв трансформатора произошел в Билясуваре В Билясуварском районе произошел инцидент, связанный со взрывом трансформатора. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, происшествие было зафиксировано на трансформаторе возле городского рынка. В результате взрыва подача электроэнергии в часть районного центра была временно прекращена.
На место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники соответствующих служб и техника, приняты меры безопасности. Подача электроэнергии полностью восстановлена в кратчайшие сроки.
