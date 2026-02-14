В Нахчыване мужчина и 5 его внуков отравились угарным газом

В Нахчыване от утечки угарного газа скончался мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в квартале Хатаи. В результате утечки угарного газа скончался житель села Ашага Айлис Ордубадского района Мамедов Нифталы Мамед оглу 1947 г.р.

Его внуки Фатима Масимова (2020 г.р.), Гусейн Масимов (2018 г.р.), Мухаммед Масимов (2017 г.р.), Али Масимов (2021 г.р.) и Гасан Масимов (2022 г.р.) госпитализированы в Нахчыванский центр инфекционных заболеваний.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов, по факту ведётся расследование.