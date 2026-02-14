Прогресс в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией подчеркивает стабильность на Южном Кавказе

Усилия по продвижению мира между Азербайджаном и Арменией представляют собой ключевое достижение для региональной безопасности и интересов Европы, заявила Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ж. Цвиянович подчеркнула важность дипломатического взаимодействия и стратегического сотрудничества для обеспечения стабильного и процветающего Южного Кавказа.

"Это было одним из достижений. И я также считаю, что это то, что мы вправе считать успехом нынешней администрации США и Президента Трампа", - сказала она, отмечая роль международного посредничества в продвижении диалога.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины отметила, что Европа признает прямую связь между региональной стабильностью и собственной безопасностью.

"У Европы есть вопросы безопасности, но также можно сделать вывод, что дипломатия может достичь гораздо большего, если мы действительно полагаемся на дипломатию", - сказала Ж. Цвиянович.

Комментируя стратегические инициативы в регионе, она особо отметила приверженность Азербайджана диалогу и региональной консолидации, а также недавние соглашения между Азербайджаном и США как доказательство того, что международное сотрудничество может поддерживать мирные усилия.

"Недавно была подписана стратегическая хартия между Азербайджаном и США. Я горжусь тем, что вы достигли этого прогресса", - сказала Ж. Цвиянович, подчеркивая более широкое значение конструктивной дипломатии для обеспечения долгосрочного мира.