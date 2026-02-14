https://news.day.az/culture/1816165.html У Азербайджанского государственного академического русского драмтеатра новый директор Назначен новый директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Как передает Day.Az, приказом министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Керимли на эту должность назначен Олег Амирбеков. Заслуженный артист Олег Амирбеков до этого назначения занимал должность советника министра культуры.
У Азербайджанского государственного академического русского драмтеатра новый директор
Назначен новый директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.
Как передает Day.Az, приказом министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Керимли на эту должность назначен Олег Амирбеков.
Заслуженный артист Олег Амирбеков до этого назначения занимал должность советника министра культуры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре