В Гянджинский государственный театр назначен новый директор

Согласно соответствующему приказу министра культуры Азербайджана Адиля Керимли, на должность директора Гянджинского государственного национального драматического театра назначен заслуженный работник культуры Адалят Гаджиев, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.
До этого назначения Адалят Гаджиев был директором Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.
Отметим, что Гянджинский государственный национальный драматический театр является одним из старейших культурных учреждений страны с богатыми театральными традициями.
