Против Гарегина II возбуждено уголовное дело В отношении Католикоса всех армян Гарегина II возбуждено уголовное дело. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил его адвокат Ара Зограбян. По его словам, Гарегину II запрещен выезд из страны.
Против Гарегина II возбуждено уголовное дело
В отношении Католикоса всех армян Гарегина II возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил его адвокат Ара Зограбян.
По его словам, Гарегину II запрещен выезд из страны.
