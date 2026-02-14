TRIPP layihəsi əsl oyun dəyişdiricisi ola bilər - Avropa Komissarı
"Regionda böyük dəyişikliklərin baş verdiyinin şahidiyik və bu, sülh olmadan mümkün olmazdı".
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Avropa Komissiyasının Genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos Münxendə "Açıq dəhliz siyasəti? Trans-Xəzər əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi" mövzusunda panel müzakirələrdə deyib.
M.Kos bildirib ki, qısa müddətdə qısa irəliləyiş baş verib. "Hələ də hər şey edilməyib, amma həqiqətən, proses çox sürətlə irəliləyir. Hər iki tərəfdən siyasi iradə lazımdır. Bu, Avropadan da bizə çoxlu kanallar açdı və məsələn, indi Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə layihələrin siyahısını tərtib edirik. Siz TRIPP layihəsi haqqında danışdınız. İndi Azərbaycanla birlikdə Naxçıvan dəmir yolu ilə bağlı texniki-iqtisadi əsaslandırmanı işə salmaq barədə müzakirələr aparırıq ki, bu da bizim üçün beynəlxalq maliyyə institutları ilə birlikdə böyük maraq doğurur. Naxçıvanla birlikdə TRIPP layihəsi əsl oyun dəyişdiricisi ola bilər" - deyə o, bildirib.
