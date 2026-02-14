Мир между Арменией и Азербайджаном открыл дверь, которую невозможно было открыть раньше

В прошлом Черное или Каспийское море чаще воспринимались как разделяющий нас барьер. Мирные инициативы и процесс установления мира между Арменией и Азербайджаном словно открыли дверь, которую невозможно было открыть раньше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения Марта Кос, выступая в Мюнхене на панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества".

Она выразила благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за лидерство в данном мирном проекте, который получает серьезную поддержку со стороны Европейского Союза.

"Да, мы создаем новую структуру. Это не означает, что мы забудем обо всех других маршрутах между Европой и Китаем, однако нам следует уделять внимание диверсификации. Мы будем выбирать наиболее подходящие пути, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить увеличение объемов перевозок. Транскаспийский транспортный маршрут к 2030 году может утроить объемы перевозок, сократить время транзита вдвое и ежегодно обеспечивать экономию в десятки миллионов. Это также является одним из наиболее привлекательных факторов для бизнеса", - заявила Марта Кос.