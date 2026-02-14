"Араз-Нахчыван" подписал бразильского футзалиста

Футзальный клуб "Арaз-Нахчыван" объявил о новом трансфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на клуб, контракт подписан с бразильским футзалистом Эланом Делоном Перейрой да Силвой.

Отметим, что ранее 24-летний игрок выступал за бразильские "Пумас" и "Униао Байя", а также защищал цвета австрийского "Гефиса" и таджикского "Компания Соро".