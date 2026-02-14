Президент Ильхам Алиев принимает участие в панельных дискуссиях в Мюнхене

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности проходят панельные дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в дискуссиях принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.

Новость обновляется