Президент Ильхам Алиев принимает участие в панельных дискуссиях в Мюнхене - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности проходят панельные дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в дискуссиях принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.
