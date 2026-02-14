https://news.day.az/politics/1816170.html В рамках круглого стола с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении состоялась пресс-конференция - ВИДЕО 14 февраля в Армении в ходе круглого стола с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении в рамках инициативы "Мост мира" состоялась пресс-конференция, сообщает Day.Az. Напомним, что 13 февраля азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в двустороннем круглом столе в рамках инициативы "Мост мира".
В рамках круглого стола с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении состоялась пресс-конференция - ВИДЕО
14 февраля в Армении в ходе круглого стола с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении в рамках инициативы "Мост мира" состоялась пресс-конференция, сообщает Day.Az.
Напомним, что 13 февраля азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в двустороннем круглом столе в рамках инициативы "Мост мира".
Во встрече принимает участие расширенный состав представителей с обеих сторон.
Отметим, что в составе азербайджанской делегации участвует главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.
Азербайджанскую делегацию представляют 19 человек.
