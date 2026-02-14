https://news.day.az/world/1816162.html В Китае впервые показали концепт самолета с прозрачным полом - ВИДЕО В Китае впервые продемонстрировали концепт самолёта с прозрачным полом, передает Day.Az. По задумке разработчиков, пассажиры смогут наблюдать за видом под лайнером прямо во время полёта. Необычное решение уже вызвало активное обсуждение - одни называют проект прорывом в авиационном дизайне, другие сомневаются в его практичности.
